POL-PDNR: Körperverletzung mit anschließender Ingewahrsamnahme

Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, den 11.02.2024,randalierten zwei männliche, jugendliche Personen zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich eines Bushäuschens in der Wiedstraße in Altenkirchen OT Leuzbach. Durch die unbekannten Täter wurden die Fahrplanhalterungen beschädigt. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion ...

