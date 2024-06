Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nach Verkehrskontrolle in den Jugendarrest

Bückeburg (ots)

(ma)

Bei einer Verkehrskontrolle in Bückeburg, Wallstraße, ist am Freitag gegen 19.10 Uhr am Fahrzeug eines 21jährigen Rintelners aufgefallen, dass sein Pkw VW mit abgekratzten Zulassungsstempeln gefahren wurde. Das Fahrzeug war seit Mai 2024 nicht mehr zugelassen.

Zudem ist der 21jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Durchsuchung des Autos führte zum Auffinden von weiteren Autokennzeichen, die sichergestellt wurden.

Nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Rintelner einen einwöchigen Jugendarrest noch nicht angetreten hatte. Der Rintelner ist im Anschluss der Überprüfungen direkt in die Jugendarrestanstalt nach Verden verbracht worden.

Das Fahrzeug musste der aktuelle Fahrzeughalter abschleppen lassen.

Gegen den 21jährigen sind Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuer- bzw. Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell