POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Rudolph-Brandes-Allee/Lockhauser Straße/Schloßstraße/Walhallastraße ereignete sich am Samstagmorgen (01.06.2024) ein Verkehrsunfall, bei dem die genaue Sachlage noch unklar ist. Ein 33-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf der Lockhauser Straße geradeaus in Richtung Walhallastraße. Zur gleichen Zeit war eine 41-Jährige aus Bad Salzuflen mit ihrem VW Golf in der entgegengesetzten Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Schloßstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich prallten Mercedes und VW gegeneinander. Beide Autofahrer gaben an, dass die jeweiligen Ampeln für sie Grün angezeigt hätten. Die 41-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch das Abschleppunternehmen abgestreut. Das Verkehrskommissariat bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Unfall.

