Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Zwei Verletzte auf der B 1

Lippe (ots)

(KF) Am Samstagvormittag befuhr eine 70-jährige Blombergerin mit ihrem PKW VW die Meinberger Straße (B1) in Richtung Blomberg. An der Einmündung Meinberger Straße/Schnitterberg beabsichtige die Frau nach links in Richtung Wehren abzubiegen. Beim Linksabbiegevorgang übersah sie einen entgegenkommenden PKW Mazda. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mazda wurde von einem 42-jährigen Mann aus Bad Meinberg gelenkt. Beide Insassen der PKW wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090.

