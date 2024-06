Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Zwei Radfahrer zusammengestoßen

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagnachmittag befuhr ein 13-jähriges Mädchen mit einem E-Bike die Straße Im Heideloh in Richtung Ahmser Straße. Im Bereich der Kreuzung Ahmser Str./Im Heideloh kam ihr auf dem Geh- und Radweg ein 58-jähriger Mann aus Herford entgegen. Der Herforder war mit einem Rennrad unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache stießen die beiden Radler zusammen. Durch den folgenden Sturz wurde der Radfahrer aus Herford am Fuß verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Herford verbracht. Die 13-jährige E-Bike-Fahrerin blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

