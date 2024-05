POL-LIP: Detmold. Verletzter bei Wohnungsbrand.

Lippe (ots) - Am Mittwoch (29.05.2024) zwischen 11:00 und 13:30 Uhr drangen unbekannte Täter in die Wohnung einer 77-jährigen Frau in der Rintelner Straße ein und entwendeten Bargeld, eine Tischdecke sowie Schmuck. Die Geschädigte gab an, dass ihre Wohnung zur Tatzeit unverschlossen war, da sie im Garten Arbeiten verrichtete. Als sie zurückkehrte, stand die Wohnungstür offen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

