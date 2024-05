Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Diebstahl aus Wohnwagen.

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (26.05.2024) und Mittwoch (29.05.2024) drangen unbekannte Täter in einen unverschlossenen Wohnwagen mit Anbau auf einer Campinganlage in der Straße Eimke ein. Sie entwendeten eine Gasflasche, einen Heizofen und eine Tragetasche mit Körperpflegeprodukten im Gesamtwert von etwa 730 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

