Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Nienhagen. Einbruch in Industriegebäude.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28.05.2024, 19 - 7:15 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße Obernienhagen ein. Aus einer Fabrikhalle entwendeten sie eine Pulverbeschichtungsmaschine. Ob weitere Gegenstände aus dem Gebäude gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell