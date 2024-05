Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Unfallflucht auf der B66.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (28.05.2024) ereignete sich gegen 07:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der B 66 zwischen Helpup und Asemissen. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Nordhausen befuhr die B66 in Richtung Bielefeld, als ihm ein unbekannter Auto-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Dieser hatte zuvor versucht, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 39-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen aus und rutschte mit seinem VW Transporter in den Straßengraben. Der Unfallverursacher, vermutlich am Steuer einer schwarzen VW-Limousine, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der 39-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Sein Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und zur nächsten Werkstatt gebracht. Die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallverursacher laufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

