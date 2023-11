Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Täter erbeuten Geldbörsen einer Rentnerin bei sogenanntem Einschleichdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (22.11.2023) ist es zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Straße Am Jördenberg gekommen. Die 84-jährige Bewohnerin verließ kurz das Haus, um in ihren Schuppen zu gehen. Die Haustür hatte sie nach eigenen Angaben nicht abgeschlossen. Als sie wieder ins Haus kam, stellte sie fest, dass im Wohnzimmer mehrere Schubladen geöffnet waren. Außerdem stand die Terrassentür offen. Diese war von innen geöffnet worden. Aus ihrem im Wohnzimmer abgestellten Rollator fehlten drei Geldbörsen mit persönlichen Papieren und Karten sowie 400,- EUR Bargeld in nicht bekannter Stückelung.

Die Polizeistation Wahlstedt bittet mögliche Zeugen, die in der Umgebung Am Jördenberg oder benachbarte Straßen Auffälligkeiten zu Personen oder Fahrzeugen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04554-7051-0 zu melden.

