Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bentorf. Tödlicher Arbeitsunfall.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (28.05.2024) gegen 20:40 Uhr ereignete sich ein Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Hankenegge. Ein 43-jähriger Arbeiter einer Spezialfirma stürzte bei Dachreparaturarbeiten an einem großen Güllesilo in das gefüllte Becken. Sein Kollege versuchte vergeblich, den Mann aus Augustdorf zu retten. Feuerwehr und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, konnten den Verunglückten jedoch aufgrund der Umstände nicht bergen. Das rund 1500 Kubikmeter fassende Silo musste abgepumpt werden. Gegen 05:20 Uhr wurde die Leiche schließlich geborgen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Ursachen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell