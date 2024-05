Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Exhibitionist entblößt sich vor Passantinnen.

Lippe (ots)

Ein Exhibitionist entblößte sich am Montagabend (27.05.2024) gegen etwa 18 Uhr vor zwei Passantinnen an der Exterschen Straße. Der Mann stand gänzlich nackt hinter Bäumen abseits des Gehwegs und masturbierte. Der Täter wird als ca. 180 cm groß, sportliche Statur mit kurzen dunkelbraunen Haaren beschrieben. Später trug er eine dunkelblaue Hose, möglicherweise Jeans, weißes T-Shirt und Sonnenbrille und ging in Richtung Bad Salzuflen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu einem vorangegangenen exhibitionistischen Vorfall im Bexter Wald am 07.05.2024, bei dem ein Mann einer Frau mit Hund zunächst unbekleidet und später mit Latexhose begegnete. Dieser Täter wurde als Mitte 40, stämmig mit Bauchansatz, 175 cm groß, sehr helle Haut und Pagenfrisur mit schwarzen Haaren beschrieben.

Präventionshinweise

Bei exhibitionistischen Handlungen sollten Betroffene ruhig und besonnen reagieren. Meiden Sie direkte Konfrontationen und provozieren Sie den Täter nicht. Versuchen Sie, sich eine gute Personenbeschreibung einzuprägen und informieren Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Zeugenhinweise werden unter 05231 6090 erbeten.

