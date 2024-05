POL-MFR: (519) 82-jähriger Werner H. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Zirndorf (ots) - Am Mittwochabend (15.05.2024) sprühten Unbekannte in Zirndorf (Lkrs. Fürth) mehrere politische Graffiti in der Nähe der Paul-Metz-Halle. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter sprühten gegen 23:50 Uhr in der Volkhardtstraße verschiedene Schriftzüge und Zahlenkombinationen mit linksradikalem ...

