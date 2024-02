Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240219.4 Itzehoe: Diebstahl von Edelmetall

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es auf einem Firmengelände in Itzehoe zu einem Diebstahl mehrerer Kubikmeter Metallschrott gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 22.30 Uhr, bis zum Samstag, 11.00 Uhr, suchten Unbekannte vermutlich mit einem großen Fahrzeug das Gelände einer Firma in der Störfischerstraße auf. Dort lagerten in einer Mulde und in Containern Metallreste. Aus der Mulde entwendeten die Diebe nahezu sämtlichen Schrott und brachen zudem Container auf, die Messingschrott, den sie ebenfalls mitnahmen, enthielten. Nach ersten Schätzungen dürfte der Wert der Beute im fünfstelligen Bereich liegen.

Das Verladen des Diebesguts in oder auf ein Fahrzeug wird sicherlich eine längere Zeit in Anspruch genommen haben. Möglicherweise gibt es daher Zeugen, denen nächtliche Aktivitäten auf dem Gelände in der Störfischerstraße aufgefallen sind. Sie sollten sich an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

