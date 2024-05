Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Alkoholisierter Unfallfahrer flüchtet.

Lippe (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend (26.05.2024) in Spork-Eichholz einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann kurze Zeit später in Tatortnähe antreffen. Gegen 21:10 Uhr kollidierte der 32-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Audi A4 mit einem am Alten Weg geparkten Lkw (DaimlerChrysler). Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher zunächst in unbekannte Richtung. Anwohner hatten den lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den 32-jährigen Detmolder rund eine Stunde später an seinem beschädigten Fahrzeug in der Nähe an. Aufgrund einer vermuteten Alkoholisierung wurde der Mann zur Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und das Auto sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrverhalten des Mannes geben können, sich unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

