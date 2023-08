Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zahlreiche iPads bei Einbruch in Grundschule entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (10.08.) wurde die Polizei gegen 06:20 Uhr zu einem weiteren Einbruch in eine Grundschule gerufen. Zwischen Mittwoch (09.08.) 16:30 Uhr und Donnerstag 06:20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gemeinschaftsgrundschule in der Straße Concordiaweg im Stadtteil Schildgen ein und entwendeten diverse iPads mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei stellte an sämtlichen Außentüren und Fenstern diverse Hebelmarken fest. Im Inneren wurden die Türen der Klassen- und Büroräume mittels massiver Gewalt aufgebrochen und teilweise vollständig zerstört. Auch im Gebäudetrakt der angrenzenden offenen Ganztagsschule wurden zahlreiche Räume gewaltsam geöffnet und verwüstet. Insgesamt entstand ein Sachschaden, der ebenfalls auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt wird.

Nach ersten Erkenntnissen durch Verantwortliche der Schule entwendeten die Täter circa 40 iPads. Ob noch weitere Gegenstände entwendetet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf verständigte den Erkennungsdienst, um am Tatort Spuren zu sichern. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld der Grundschule beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell