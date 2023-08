Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Rösrath (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend (09.08.) circa 19:00 Uhr und Donnerstagmorgen (10.08.) circa 07:50 Uhr gelang es unbekannten Tätern ein im Ahornweg geparktes Handwerkerfahrzeug aufzubrechen und Werkzeuge aus dem Inneren zu entwenden.

Der angegriffene Kastenwagen der Marke Ford wies an der Schiebetür auf der Beifahrerseite zwei Löcher in der Karosserie auf. Der Geschädigte gab an, dass mehrere hochwertige Werkzeuge aus dem Inneren fehlten, unter anderem ein Stemmhammer, eine Kettensäge und ein Winkelschleifer. Der Wert des Diebesguts konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht näher beziffert werden.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Ahornweges beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Overath unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell