POL-DO: Unbekannte sprengten Fahrausweisautomat an S-Bahn-Station in Dorstfeld

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1045 Am Sonntagabend kam es in der nördlichen Innenstadt gleich zweimal zu einem Brand in Mehrfamilienhäusern. Die Polizei sucht Zeugen. Zunächst rückten Polizei und Feuerwehr gegen 19:30 Uhr zu einem Brand in der Goethestraße aus. Die Anwohner befanden sich bereits in Sicherheit vor ...

mehr