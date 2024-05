Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Gesucht: durch Müllwagen verletzter Mann.

Lippe (ots)

In Schieder-Schwalenberg kam es am Dienstagvormittag (28.05.2024) zu einem Unfall zwischen einem Müllwagen und einem vermutlichen Anwohner. Ein Mann wurde von seiner eigenen Tonne am Kopf getroffen, als er diese für die Leerung bereitstellen wollte. Trotz einer offensichtlichen Kopfverletzung mit Blutung lehnte der Verletzte die Hinzuziehung eines Krankenwagens ab. Die Polizei bittet den Verletzten, sich umgehend bei der Polizei zu melden, damit sein Gesundheitszustand überprüft werden kann. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität des Mannes machen können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

