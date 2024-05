Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Aufbruch von Automaten auf Tankstellengelände.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag (27./28.05.2024) machten sich unbekannte Täter an den Waschautomaten und Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle an der Werler Straße zu schaffen. Die Täter öffneten zwischen 12:30 und 5 Uhr insgesamt drei Waschautomaten sowie einen Staubsaugerautomaten gewaltsam und entwendeten daraus das Münzgeld. An fünf weiteren Staubsaugerautomaten wurden ebenfalls Beschädigungen durch Öffnungsversuche festgestellt. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe und den Tätern laufen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell