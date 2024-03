POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung in der Regionalliga Nordost zwischen dem F.C. Hansa Rostock U23 und dem FC Carl Zeiss Jena

Schwerin (ots) - Unbekannte Täter haben am Karfreitag, 29.03.2024, in Schwerin einen VW T6 "California" entwendet. Das Fahrzeug war in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Güstrower Straße in der Schweriner Werdervorstadt geparkt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann die Tatzeit am heutigen Freitag auf den Zeitraum von 11:45 Uhr und 12:15 Uhr eingegrenzt werden. Das Fahrzeug in den Farben Gelb und silbern ...

