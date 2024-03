Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht/ Wer kann Hinweise auf den Fahrer bzw. das Fahrzeug geben?

Brüel (ots)

Am 29.03.2024 gegen 00:45 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Brüel im Bereich der Straße Spiegelberg ein Verkehrsunfall. Dabei kam ein unbekanntes Kraftfahrzeug zunächst aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit zwei parkenden PKW. Diese wurden stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Das unbekannte Kraftfahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeuges lassen auf einen Transporter der Marke VW T5 schließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise zum Geschehen sowie zum flüchtigen Fahrzeug. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Sternberg unter 03847-4327224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. gefertigt: Dennis Möller Polizeimeister Polizeirevier Sternberg verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

