Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Korrekturmeldung: Verkehrsunfall mit Flucht - ein verletzter Fußgänger - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 02.11.2023, gegen 17:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht auf der Straße Am Blaufuß in Wesel.

Am Unfallort gab ein 19-jähriger Fußgänger aus Wesel an, von einem älteren weißen Fahrzeug mit offener Ladefläche am Arm touchiert worden zu sein.

Der 19-Jährige lief die Straße Am Blaufuß in Richtung Friedenstraße auf der linken Fahrbahnseite und stellte sich aufgrund des Verkehrsaufkommens in die Einfahrt einer dortigen Firma.

Das Fahrzeug befuhr die Straße Am Blaufuß aus Richtung Friedenstraße in Fahrtrichtung Nordstraße.

Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges fuhr dieser ebenfalls in die Firmeneinfahrt, um nicht anhalten zu müssen. Hierbei touchierte der Außenspiegel des Fahrzeuges den Arm des 19-Jährigen.

Der Fahrzeugführer setze seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fußgänger verletzte sich leicht.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter 0281-107-1622.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell