POL-WES: Kreis Wesel - Sturm fegte auch durch den Kreis Wesel - Fahren Sie bitte vorsichtig!

Kreis Wesel (ots) - Die Polizei zieht eine erste Bilanz zum stürmischen Wetter: Am heutigen Vormittag stürzten zwei Bäume auf Pkw, zum einen auf dem Grenzweg in Hamminkeln Meerhoog und zum anderen auf dem Melkweg in Rheinberg. Die eingesetzte Feuerwehr beseitigte die Bäume. Bei dem Verkehrsunfall in Rheinberg erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Bis zum ...

mehr