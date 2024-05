Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zwei E-Bikes an Realschule gestohlen.

Lippe (ots)

Am Dienstag (28.05.2024) zwischen 08:00 und 12:30 Uhr wurden an der Realschule Lemgo in der Kleiststraße zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Die Fahrräder standen verschlossen in dem dortigen Fahrradkäfig.

Die entwendeten Fahrräder können wie folgt beschrieben werden:

1. E-Bike, Hersteller: Ghost, Modell: Hybride SLAMR S 3.7 + AL, Wert: ca. 1600 Euro 2. E-Bike, Hersteller: Radon, Modell: Jealous Hybrid 9.0; 625, Farbe: schwarz, Wert: ca. 2.650 Euro

Wer verdächtige Personen oderFahrzeuge zum taterheblichen Zeitpunkt gemacht hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell