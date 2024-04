Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz und berauscht unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.04.2024 um 08:15 Uhr wurde ein 17-Jähriger aus Germersheim in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter des jungen Fahrers nicht versichert war und dieser zusätzlich unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daher wurde diesem im Anschluss in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter und der Germersheimer selbst wurden im Anschluss an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Nun kommen auf den 17-Jährigen ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell