POL-STD: Mercedes Gelände-Pickup in Agathenburg entwendet

Stade (ots)

Unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht zwischen 23:00 h und 08:00 h in Agathenburg an der Bundesstraße 73 ein vor einem dortigen Wohnhaus geparkten Mercedes Gelände Pickup auf bisher unbekannte Weise geöffnet und anschließend gestartet.

Mit dem Fahrzeug sind der oder die Täter anschließend in unbekannte Richtung davongefahren.

Der dunkelgrüne Mercedes der X-Klasse hat das Kennzeichen STD-AA 350 und stellt einen Wert von ca. 50.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

