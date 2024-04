POL-PDNW: Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt - hoher Sachschaden

Grünstadt (ots) - Der Geschädigte parkte seinen Pkw Opel Astra in der Zeit zwischen Sonntag, 07.04.2024, 21:00 Uhr und Montag, 08.04.2024, 09:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Leiningerstraße in Grünstadt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der linken hinteren Stoßstange fest. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter ...

