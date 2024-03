FW-Kiel: Osterfeuer führt zu Feuerwehreinsatz in Kieler Klinik

Kiel (ots) - Kiel, Wiener Allee, 02:53 Uhr. In den frühen Morgenstunden des 23.02.2024 erreichte die Integrierte Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel ein Notruf über ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Wiener Allee. Der Anrufer gab an, dass es im ersten Obergeschoss einer Arztpraxis "aus dem Fenster brennen" würde. Aufgrund des Meldebildes ...

mehr