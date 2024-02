Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kiel Elmschenhagen - Zimmerbrand droht sich auszuweiten!

Kiel (ots)

Kiel, Wiener Allee, 02:53 Uhr. In den frühen Morgenstunden des 23.02.2024 erreichte die Integrierte Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel ein Notruf über ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Wiener Allee. Der Anrufer gab an, dass es im ersten Obergeschoss einer Arztpraxis "aus dem Fenster brennen" würde.

Aufgrund des Meldebildes wurde der Löschzug der Ostwache, sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bestätigte sich ein Zimmerbrand, der auf den Dachstuhl überzugreifen drohte. Schnelle wurde ein Großaufgebot an Feuer- und Rettungskräften zur Einsatzstelle nachbeordert.

Das Brandereignis wurde mit mehreren Trupps und diversen Angriffsrohren zügig unter Kontrolle gebracht. Insbesondere konnte der Brand im Dachstuhl erfolgreich durch den Einsatz einer Drehleiter bekämpft werden. Die Mieter der vom Rauch gefährdeten Bereiche wurden vorsorglich aus den Wohnungen geleitet und in einem KVG Bus betreut.

Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft werden konnte, wurden Belüftungsmaßnahmen der betroffenen Bereiche eingeleitet und mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht. Das Feuer war so intensiv, dass bereits die Zwischendecke und Bereiche des Dachstuhls Feuer gefangen hatten.

Im Einsatz waren die Ostwache unterstützt durch die Hauptwache, die Freiwillige Feuerwehr-Elmschenhagen und Wellsee, zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Insgesamt wurden 41 Feuer- und Rettungskräfte und 15 Einsatzfahrzeuge eingesetzt. Die Gesamteinsatzdauer beträgt voraussichtlich zwei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell