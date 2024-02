Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Küchenbrand in Kiel-Dietrichsdorf

Kiel (ots)

Am Abend des 19.02.2024 gingen kurz nach 19 Uhr mehrere Anrufe über den Notruf 112 in der IRLS Mitte ein. Die Anrufer meldeten einen Küchenbrand im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Kiel-Dietrichsdorf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Situation. Die Mieter der Wohnung konnten diese bereits selbstständig verlassen. Durch einen zielgerichteten und effektiven Löscheinsatz durch einen Trupp unter Atemschutz konnte der Brand schnell gelöscht werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mittels einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft und die Wohnung durch Belüftung vom Rauch befreit.

Der Rettungsdienst versorgte die zum Brandausbruch in der Wohnung befindliche Mieterin mit ihrer Tochter und transportierte anschließend zur weiteren Behandlung in Kieler Kliniken.

Ebenfalls konnten im Einsatzverlauf zwei Katzen und ein Hamster gerettet werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Ostwache unterstützt durch die Hauptwache, die Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf sowie der Kieler Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell