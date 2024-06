Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Motorradfahrer verletzt

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagabend befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lemgo mit seinem Motorrad der Marke Honda den Steinweg in Fahrtrichtung Lagesche Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der junge Fahrer gegen einen Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert werden. An seinem Motorrad entstand leichter Sachschaden.

