POL-LIP: Lage - 9-jähriges Kind auf Zebrastreifen angefahren

(KF) Am Freitagabend befuhr ein 27-jähriger Mann aus Lage mit seinem PKW BMW die Waddenhauser Straße in Richtung Schötmarsche Straße. In Höhe des Fußgängerüberweges im Bereich Altdorfer Str. übersah der Autofahrer einen 9-jährigen Jungen, der dort mit seinem Fahrrad die Waddenahuser Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. Angehörige suchten mit dem Jungen selbstständig ein Krankenhaus auf. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

