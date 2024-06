Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Gewerbebetrieb

Lippe (ots)

(KF) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, Tatzeit etwa 00:40 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in eine Metallbaufirma in der Max-Planck-Straße einzubrechen. Der oder die Täter schlugen zunächst ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Halle ein. Hier misslang aber das Eindringen ins Gebäude. Anschließend wurde offensichtlich ein Metalltor aufgebogen, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, muss derzeit noch ermittelt werden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

