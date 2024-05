Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrolleinsatz der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Am Freitag, 24. Mai, führten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg zwischen 15.30 Uhr und 00 Uhr, Kontrollen im Kreisgebiet durch. Die Beamten nahmen eine Person fest, gegen die ein Haftbefehl aufgrund einer vorsätzlichen Körperverletzung vorlag. Die Beamten kontrollierten 108 Personen und 79 Fahrzeuge, kümmerten sich um Ruhestörungen im Bereich der Gerhard-Hauptmann-Straße in Geilenkirchen und des Schulzentrums in Übach-Palenberg. Sie stellten zwei Personen fest, die ihr Fahrzeug führten, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, fertigten Anzeigen gegen sie und untersagten ihnen die Weiterfahrt. Zudem wurde gegen einen der Fahrer eine Sicherheitsleistung erhoben. Neun Verwarngelder boten die Polizistinnen und Polizisten im Verlauf des Einsatzes aufgrund von Verkehrsverstößen an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auch zukünftig wird es weitere dieser unangekündigten Kontrolleinsätze geben, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg zu gewährleisten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell