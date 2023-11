POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Firma

Konz (ots) - Am Montag, den 27.11.2023, gegen 15:30 Uhr kam es in Konz in der Schillerstraße in Höhe des ehemaligen REWE Kreisels zu Streitigkeiten zwischen einem Fahrer eines Pkw und eines E-Rollers. Im Rahmen dieser Streitigkeiten beschädigte der Fahrer des E-Rollers mittels eines Tritts einen Außenspiegels des Pkw. Der Fahrer des E-Rollers trug auffällig rote Arbeitskleidung. Zeugen werden gebeten sich, mit der Polizeiwache Konz(Tel.: 06501-92680)in Verbindung zu ...

mehr