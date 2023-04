Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und landet zwischen Bäumen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr fuhr ein 35-jähriger Audi-Fahrer die K 4147 in Fahrtrichtung Eppelheim. Zwischen den Einmündungen Eisenbahnstraße und Bruchhäuser Weg übersah der Autofahrer den scharfen Kurvenbereich, woraufhin er geradeaus in den Grünsteifen fuhr. Nach einer Kollision mit einem Leitpfosten blieb der Audi schließlich zwischen zwei Bäumen und Sträuchern stehen. Der unfallaufnehmenden Streife offenbarte sich schnell der vermeintliche Grund des Unfallgeschehens. Bei dem 35-jährigen Mann war starker Alkoholgeruch feststellbar.

Am Leitpfosten entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Durch den Aufprall wurde der Audi so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nach der Beschlagnahme des Führerscheins erfolgte ein Transport des verletzten Fahrers in ein Krankenhaus. Der 35-jährige Audi-Fahrer muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

