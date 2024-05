Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Rohbau

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Aus einem Rohbau an der Butterstraße wurden zwischen 16 Uhr am 22. Mai (Mittwoch) und 13 Uhr am Samstag (25. Mai) Kupferkabel und Bohrmaschinen entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell