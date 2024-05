POL-HS: Einbruch in Keller

Waldfeucht-Haaren (ots) - Unbekannte Täter brachen in eine Werkstatt an der Straße Entenpfuhl ein und entwendeten daraus einen Tresor mit Bargeld und ein Tablet. Zudem stahlen sie ein Fahrzeug, welches auf dem Gelände der Werkstatt parkte. Die Tat ereignete sich zwischen 14.30 Uhr am 25. Mai (Samstag) und 12. Uhr am 26. Mai (Sonntag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

