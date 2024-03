Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Einbeck (rod)

Am 21.03.2024 wurde einer 74-jährigen Geschädigten durch unbekannte Täter während eines Einkaufs im Marktkauf in Einbeck gegen 15 Uhr die Geldbörse mit EC- Karte, Ausweispapieren und Bargeld aus der Handtasche entwendet. Wenig später hob eine Täterin dann noch bei einer Bank in Einbeck Geldbeträge in insgesamt vierstelliger Höhe ab. Die Geldbörse wurde später im Hubeweg aufgefunden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in in Einbeck.

