Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgänger verletzt - Unfallflüchtigen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Lange Straße/ Am Kurpark, Donnerstag, 21.03.2024, 21.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

In den späten Abendstunden des 21.03.2024 kam es im Einmündungsbereich "Lange Straße"/ "Am Kurpark" in Hardegsen zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 46-jähriger Mann aus Hardegsen leicht verletzt wurde.

Eine bislang unbekannte männliche Person befuhr mit einem orangenen Kleinwagen die "Lange Straße" aus Richtung Ortskern in Richtung stadtauswärts. Als die unbekannte Person nach rechts in die Straße "Am Kurpark" einbog, übersah er einen 46-jährigen querenden Fußgänger. Der Fußgänger konnte einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver seinerseits verhindern. Hierbei verletzte sich der 46-jährige Mann leicht. Eine medizinische Erstversorgung wurde abgelehnt.

Der verursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen fort.

Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell