POL-NOM: Autotür zerkratzt

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Mittwoch, den 20.03.2024, wurde gegen 17.25 Uhr ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Dassel auf dem Parkplatz der Spielothek in der Schwammelwitzer Straße in Einbeck kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: ...

mehr