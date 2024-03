POL-NI: Stadthagen- Geldbörsendiebstahl

Obernkirchen (ots) - (ma) Am Dienstag ist gegen 21.30 Uhr in den Supermarkt am Sülbecker Weg in Obernkirchen eingebrochen worden. Die Täter sind über eine alarmgesicherte Seitentür in das Marktinnere eingebrochen und stahlen zielgerichtet Tabakwaren bzw. Zigaretten. Die brachial agierenden Einbrecher zerstörten vor dem Diebstahl der gesicherten Zigaretten einen Glaseinsatz und einen Rolladenpanzer. Aus einem weiteren aufgebrochenen Büro sind keine Gegenstände ...

mehr