Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Supermarkt

Obernkirchen (ots)

(ma)

Am Dienstag ist gegen 21.30 Uhr in den Supermarkt am Sülbecker Weg in Obernkirchen eingebrochen worden. Die Täter sind über eine alarmgesicherte Seitentür in das Marktinnere eingebrochen und stahlen zielgerichtet Tabakwaren bzw. Zigaretten.

Die brachial agierenden Einbrecher zerstörten vor dem Diebstahl der gesicherten Zigaretten einen Glaseinsatz und einen Rolladenpanzer. Aus einem weiteren aufgebrochenen Büro sind keine Gegenstände entwendet worden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werde, sie liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Auf Grund der recht frühen Tatzeit bittet der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg um mögliche Zeugenhinweise.

Es kann davon ausgegangen werden, dass für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug unmittelbar an den Markt herangefahren wurde. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell