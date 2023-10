Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw- Aufbrüche im Kreisgebiet

Neuss, Korschenbroich, Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.10.) auf Mittwoch (11.10.) kam es in Neuss zu zwei Vorfällen, bei denen unbekannte Personen Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlten.

Zwischen Dienstag, circa 19:00 Uhr, und Mittwoch, circa 11:00 Uhr, wurde ein Pkw auf der Harffer Straße in Neuss geöffnet, ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Die mutmaßlichen Diebe flüchteten mit der Zulassungsbescheinigung.

Gegen 18:30 und 05:45 Uhr wurde aus einem auf dem Berghäuschensweg in Neuss geparkten Auto ein E-Scooter sowie Münzgeld gestohlen. An dem Auto wurde unmittelbar ein Fahrrad aufgefunden, welches durch die Beamten sichergestellt wurde. Ob dieses vom mutmaßlichen Dieb zurückgelassen wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Mittwochmittag (11.10.), zwischen circa 12:30 und 13:00 Uhr, wurde auf einem an der Lövelinger Straße in Neuss gelegenen Parkplatz die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Die Täter flüchteten mit einer Tasche.

Mittwochabend, gegen 23:40 Uhr, ertönte auf der Augustinusstraße in Neuss die Alarmanlage eines Autos. Eine männliche Person, circa 170 Zentimeter groß und mit grauer Bekleidung entfernte sich daraufhin fußläufig von dem Pkw in Richtung Selikumer Straße. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei, die den Mann nicht mehr antreffen konnte. Ob etwas aus dem Fahrzeug, dessen Seitenscheibe eingeschlagen worden war, entwendet wurde, ist ebenso Bestandteil der Ermittlungen, wie ob der Mann in Verbindung mit der Tat gebracht werden kann.

In Korschenbroich wurde am Mittwoch an zwei Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Zwischen circa 16:05 und 16:45 Uhr wurde aus einem Pkw auf einem Parkplatz im Bereich der Einmündung "An der Tränke / Dahlacker" Werkzeug entwendet. Auf der Straße "Hohe Brücke" konnten Unbekannte zwischen circa 18:04 und 18:09 Uhr eine Handtasche aus einem Auto erlangen.

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:40 Uhr, wurden zwei Seitenscheiben eines auf dem Sportplatzweg in Grevenbroich abgestellten Autos eingeschlagen. Entwendet wurde eine Bauchtasche. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine männliche Person, circa 25 bis 30 Jahre alt, mit einem schwarzen kurzen Bart und einer schwarzen Kappe sowie schwarzer Kleidung bekleidet, von dem Auto fortlief und in einen schwarzen Kleinwagen auf der Fahrerseite bestieg. Der Kleinwagen entfernte sich dann in Richtung Ortslage Wevelinghoven und konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Ebenfalls in Grevenbroich, zwischen circa 17:20 und 17:50 Uhr, wurde aus einem Fahrzeug auf der Sankt-Clemens-Straße ein Rucksack mit Lebensmitteln gestohlen, nachdem die Diebe die Seitenscheibe eingeschlagen hatten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell