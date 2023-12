Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht für das Wochenende

Lahnstein/Koblenz (ots)

PKW-Aufbruch

Am frühen Freitagmorgen, dem 08.12.23, gegen 04.45 Uhr, wurde in Lahnstein in der Straße Im Lag 6 ein PKW aufgebrochen. Bei dem PKW wurde das Beifahrerfenster durch einen unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Aus dem PKW wurde eine Geldbörse entwendet. Die Tatzeit lässt sich auf Grund der ausgelösten Alarmanlage eingrenzen. ES gibt keine Täterhinweise.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.

Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, 08.12.23, gegen 18.05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Braubacher Straße in Lahnstein. Ein PKW-Fahrer fuhr aus Lahnstein kommend in Richtung Braubach und kollidierte mit der Baustellenbeschilderung auf Höhe Hausnr. 52. Diese wurde teilweise zerstört und durch den Aufprall auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer auf Grund eines kurzzeitigen "Sekundenschlafs" die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und Zeugen bereits vorher wegen seiner gefährlichen Fahrweise aufgefallen war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Sachbeschädigung an PKW

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, im Zeitraum ab 20.00 Uhr, wurde in Koblenz in der von- Eyß- Straße ein dort geparkter PKW beschädigt. Der geschädigte Fahrzeugführer stellte morgens gegen 09.45 Uhr fest, dass ein Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen wurde. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

