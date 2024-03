POL-WI: Sexuelle Belästigung +++ Misslungene Einbrüche +++ Kind beim Spielen angegangen +++ Farradfahrerin übersehen +++

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Sexuelle Belästigung im Vorbeigehen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Montag, 18.03.2024, 22.38 Uhr

(mb)Am Montagabend kam es in Wiesbaden zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein unbekannter Täter eine 26-jährige Frau unsittlich berührte.

Diese war um 22.38 Uhr zu Fuß in der Mainzer Straße unterwegs, als sie von einem Mann, der sich von hinten näherte und wortlos an ihr vorbeiging, unsittlich berührt wurde. Der im Bereich Gartenfeldstraße unerkannt entkommene Täter war nach Aussage der Dame 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, hatte kurze, schwarz gelockte Haare und eine krumme Nase. Zudem trug der Mann eine graue Jacke und einen weißen Kapuzenpullover. Das Ermittlungsverfahren wird durch die Wiesbadener Kriminalpolizei bearbeitet. Täterhinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegengenommen.

2. Wohnungseinbruch misslingt,

Wiesbaden, Nerostraße, Donnerstag, 14.03.2024, 14.30 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 19.00 Uhr

(mb)Einbrecher suchten zwischen Donnerstag, den 14.03.2024, und Montag, den 18.03.2024, eine Wohnung in der Wiesbadener Nerostraße heim.

Die Täter gelangten zunächst auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und begaben sich in das oberste Stockwerk. Dort angekommen versuchten sie eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Tür wurde hierdurch zwar beschädigt, hielt aber der Attacke stand. Die Täter entkamen unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden liegt in einer Höhe von 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

3. Einbruch in Bäckerei schlägt fehl,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 17.03.2024, 13:00 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 04.45 Uhr

(mb)In der Nacht zum Montag versuchten Einbrecher vergeblich in eine Bäckerei in Wiesbaden einzubrechen.

Die unbekannten Täter hebelten zunächst die im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses befindliche Außentür des Bäckereilagers auf. Dort trafen die Täter anschließend auf eine weitere verschlossene Innentür und überwanden diese brachial. Warum nun der Verkaufsraum der Bäckerei nicht weiter angegangen wurde, bleibt das Geheimnis der unerkannt entkommenen Täter. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 300 Euro beziffert. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Kind beim Spielen angegangen,

Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Legien-Straße, Montag, 18.03.2024, 17:55 Uhr

(mb)In der Wiesbadener Karl-Legien-Straße wurde am frühen Montagabend eine 5-Jährige von einer Erwachsenen angegangen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Kinder im Hof eines Mehrfamilienhauses Verstecken gespielt haben, als eine Anwohnerin das 5-jährige Mädchen am Arm packte und festhielt. Nach einer verbalen Äußerung habe die 42-Jährige das Kind noch am Arm gekratzt. Im Anschluss rannte das Mädchen sofort zu ihrer Mutter und erzählte dieser von dem Vorfall, woraufhin die Mutter Anzeige erstattete. Die Erwachsene konnte in ihrer Wohnung von den Polizisten angetroffen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum 3. Polizeirevier verbracht werden, von wo sie letztlich entlassen wurde.

5. Fahrradfahrerin übersehen,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße/Gneisenaustraße, Montag, 18.03.2024, 15.36 Uhr

(mb)Am Montagmittag ist in Wiesbaden bei einem Unfall im Einmündungsbereich Klarenthaler Straße/Gneisenaustraße eine Fahrradfahrerin verletzt worden.

Ein 40-jähriger Taunussteiner beabsichtigte mit seinem Pkw von der Gneisenaustraße nach rechts in die Klarenthaler Straße einzubiegen und übersah dabei die vorfahrtberechtigte 45-jährige Fahrradfahrerin, die die Klarenthaler Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Ring befuhr. Die Wiesbadener Fahrradfahrerin wurde durch die Kollision mit dem Außenspiegel des Autos leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge blieben in Anbetracht des geringen Sachschadens fahrbereit.

