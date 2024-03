Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriffe auf Polizeibeamte +++ Handwerkerfahrzeug aufgebrochen +++ Weitere Fahrraddiebstähle +++ Drogenfund bei Kontrolle +++ Verkehrsunfall mit leicht Verletztem +++

Wiesbaden (ots)

1. Durchgängig aggressiv,

Wiesbaden, Hauptbahnhof - Adolfsallee - Bertramstraße, Sonntag, 17.03.2024, ab 01.12 Uhr

(mb)Ein 35-Jähriger beschäftigte die Wiesbadener Polizei über Stunden und landete zur Ausnüchterung im Gewahrsam.

Am Sonntag um 1.12 Uhr bat eine Streife der Bundespolizei das 1. Polizeirevier bei der Festnahme eines 35-jährigen Wohnsitzlosen in der Adolfsallee um Unterstützung. Nach einer Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung im Wiesbadener Hauptbahnhof floh der Mann vor der Kontrolle, konnte aber in der Adolfsallee von der Bundespolizei gestoppt werden. Aufgrund seines aggressiven und alkoholisierten Zustandes wurden dem 35-Jährigen die Handfessel angelegt. Im Rahmen des anschließenden Abtransportes zum 1. Polizeirevier trat, spuckte und beleidigte der Wohnsitzlose die Beamten, so dass diesem zusätzlich eine Spuckschutzhaube angelegt wurde. Auch in den Räumlichkeiten des 1. Polizeireviers veränderte sich das Verhalten des Mannes nicht. Um das dauerhafte Treten zu unterbinden, wurde obendrein noch eine Fußfessel zur Hilfe genommen. Nach einer Blutentnahme und einer ärztlichen Untersuchung landete der Festgenommene letztlich zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

2. Zur Ausnüchterung im Gewahrsam gelandet, Wiesbaden, Luisenstraße, Freitag, 15.03.2024, ab 23.05 Uhr

(mb)Nach privaten Streitigkeiten leistete eine 45-Jährige in Wiesbaden Widerstand und verbrachte die restliche Nacht im Gewahrsam.

Um 23.05 Uhr wurde das 1. Polizeirevier in die Luisenstraße gerufen, da es zuvor in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer Körperverletzung zwischen einem in Trennung lebenden Ehepaar gekommen war. Bei Eintreffen der Beamten waren die Parteien bereits getrennt. Während der alkoholisierte Ehemann problemlos zum Revier zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen abtransportiert wurde, widersetzte sich die Wiesbadenerin der Maßnahme durch einen Bissversuch und einen Tritt gegen das Bein einer eingesetzten Beamtin. Zudem versuchte sich die ebenfalls alkoholisierte Dame selbst zu verletzen, indem sie ihren Kopf gegen den Streifenwagen schlug. Während des Transportes beruhigte sich die sich bis dato in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau. Nach erfolgter Blutentnahme sowie ärztlicher Überprüfung wurde sie im Polizeigewahrsam aufgenommen.

3. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Elsässer Straße, Freitag, 15.03.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 16.03.2024, 06.40 Uhr

(mb)In der Nacht zum Samstag drangen Unbekannte im Wiesbadener Rheingauviertel in ein Handwerkerfahrzeug ein und entwendeten Arbeitsgeräte.

Unbekannte Täter hebelten von Freitag auf Samstag die beiden hinteren Schiebefenster eines in der Elsässer Straße abgestellten Firmenfahrzeugs auf und nahmen eine auf der Rückbank abgelegte Flex und eine Säge an sich. Anschließend entkamen sie unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Das Diebesgut hat einen Wert von 1.400 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Diebstahl von Fährrädern setzt sich fort, Wiesbaden, Stadtgebiet, Donnerstag, 14.03.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, 18:00 Uhr

(mb)Zwischen Donnerstag und Sonntag traten erneut Fahrraddiebe im Wiesbadener Stadtgebiet auf und machten reiche Beute.

Aus dem Fahrradabstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Marcobrunnerstraße wurde zwischen Donnerstag und Sonntag ein hochwertiges Fahrrad samt Schloss entwendet. Wie die Täter in den Abstellraum gelangt sind, ist unklar. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein blaues, 26-Zoll Fahrrad der Marke Canyon im Wert von 3.430 Euro. Ein schwarz-weißes E-Bike der Marke Riese und Müller, welches in der Nacht zum Sonntag an einem Fahrradständer im Zietenring angeschlossen war, fiel den Diebe ebenfalls in die Hände. Hier mussten die Täter zunächst das Schloss aufbrechen, bevor sie sich mit dem Fahrrad aus dem Staub machten. Das 28-Zoll-Rad hat einen Wert von 2.250 Euro. Gleich zwei gesicherte Fahrräder entwendeten die Langfinger aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Augustastraße von Samstag auf Sonntag. Die beiden E-Bikes der Marke KTM Macina haben einen Gesamtwert von ca. 8.000 Euro. Ein Rad ist dunkelgrau, das andere grau-schwarz-weiß. In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt von den Tatorten. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Gartenhäuser aufgebrochen,

Wiesbaden-Rambach, Am Eselspfad und Am Burgacker, Feststellzeit am 16.03.2024

(mb)Am Samstag wurden mehrere Einbrüche in Gartenhäuser im Wiesbadener Stadtteil Rambach bekannt.

Drei geschädigte Gartenbesitzer meldeten sich vor dem vergangenen Wochenende nach einem festgestellten Einbruch beim 4. Polizeirevier und baten um eine Anzeigenaufnahme. Unbekannte Täter zerschnitten zunächst den Maschendrahtzaun, um die Gartengrundstücke zwischen den Straßen "Am Burgacker" und "Am Eselspfad" zu betreten. Dort angekommen, hebelten die Täter die Türen der Gartenhäuser auf und gelangten so ins Innere. Aus den Gartenhütten wurden mehrere elektronische Arbeitsgeräte aber auch Werkzeuge und Nahrungsvorräte entwendet. Zudem wurde neben dem Zaun und den Türen teilweise auch Inventar beschädigt. Der gemeldete Sachschaden wird auch etwa 3.400 Euro beziffert. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 2.050 Euro. Eine der Gartenhütte erweckte den Eindruck, dass die Täter sich wohl dort auch für einen unbestimmten Zeitraum niederließen. Da die Gärten gewöhnlich in der kalten Jahreszeit weniger von ihren Besitzern genutzt werden, konnte der Tatzeitraum zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme daher nicht näher eingegrenzt werden. Das 4. Polizeirevier nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Kontrolle bringt Drogen zum Vorschein, Wiesbaden-Sauerland, Föhrer Straße 39, Samstag, 16.03.2024, 20:20 Uhr

(mb)Im Rahmen einer Personenkontrolle am Samstagabend im Wiesbadener Sauerland wurde die Polizei fündig und stellte Drogen und ein Einhandmesser sicher.

Als die Polizeibeamten vorfuhren, um gegen 20.20 Uhr eine Personengruppe in der Föhrer Straße zu kontrollieren, ergriffen drei der vier Personen die Flucht. Bei der Verfolgung konnten zwei der Flüchtigen noch eingeholt und gestellt werden. Aus der anschließenden Kontrolle gingen zwei Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige hervor. Bei einem 20-jährigen Wiesbadener wurden fertig abgepackte Drogen sowie verschiedene Utensilien, die auf einen Drogenhandel hindeuteten, aufgefunden. Drogen hatte auch ein 38-jähriger aus Rüsselsheim einstecken. Zudem wurde bei diesem noch ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden.

7. Verkehrsunfall mit E-Roller,

Wiesbaden, Walkmühlstraße/Emser Straße, Samstag, 16.03.2024, 12:29 Uhr

(mb)Am Samstagmittag ist in Wiesbaden bei einem Unfall im Einmündungsbereich Walkmühlstraße/Emser Straße ein E-Roller-Fahrer verletzt worden. Ein 74-jähriger Frankfurter beabsichtigte mit seinem Pkw von der Walkmühlstraße auf die Emser Straße einzubiegen und übersah dabei den 40-jährigen E-Roller-Fahrer, der die Emser Straße in Richtung Dürerplatz befuhr. Der Wiesbadener Rollerfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 1.150 Euro. Da an dem E-Roller noch ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war, muss sich der Fahrer wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

