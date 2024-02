POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in der Mainzer Straße vin

Wasserliesch (ots) - Während der Abwesenheit der Eigentümer wurde in der Zeit zwischen Montag, 12.02.2024, ca. 10:00 Uhr, bis Freitag, 16.02.2024, ca. 18:00 Uhr, versucht in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Im Klosgarten in Wasserliesch einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-10 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Ansprechpartner: ...

