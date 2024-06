Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Unfallfluchten - Einbruch - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Fellbach: Zwei Unfallfluchten

Am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 17-45 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Wernerstraße geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag streift ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen in der Tainerstraße am Fahrbahnrand geparkten VW Golf und verließ anschließend ebenfalls unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Schorndorf: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

In der Zeit zwischen Mittwochmorgen, 29. Mai 2024, und Montagabend, 3. Juni 2024, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Künkelinstraße. Die unbekannten Täter entwendeten dabei Wertsachen im Gesamtwert eines hohen vierstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151/5800.

Winnenden: Pkw zerkratzt

Zwischen Sonntag und Montag zerkratzte ein unbekannter Vandale einen in der Blumenstraße geparkten VW Polo, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Hinweise zu dem Vorfall können unter der Telefonnummer 07195/6940 dem Polizeirevier Winnenden mitgeteilt werden.

